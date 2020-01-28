Под Москвой девочка-подросток умерла по пути в школу

Прокуратура Московской области проводит проверку в связи со смертью школьницы в Домодедово. Девочка была доставлена в реанимационное отделение больницы, где позже скончалась.

По данным РИА Новости, ребенку стало плохо по пути в школу. Отмечается, что девочка воспитывалась в благополучной семье. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего, пишет Москва 24.

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