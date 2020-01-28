Под Москвой девочка-подросток умерла по пути в школу

Прокуратура Московской области проводит проверку в связи со смертью школьницы в Домодедово. Девочка была доставлена в реанимационное отделение больницы, где позже скончалась.
По данным РИА Новости, ребенку стало плохо по пути в школу. Отмечается, что девочка воспитывалась в благополучной семье. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего, пишет Москва 24.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда / выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей. «Главное ваше оружие – то, что вы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Владимир Стержаков одним из первых посмотрел фильм «Ржев» / 11 декабря
- Россия нарастила вложения в госдолг США / 17 января
- Соловьев счел Зеленского «лайт-версией» Порошенко / 14 декабря
- В Благовещенске открыли два участка набережной реки Амур в рамках берегоукрепления / 28 ноября
- На Украине назвали позором зависимость от картофеля из Африки / 28 декабря
- На Украине подписание протокола по газу назвали поражением США / 21 декабря
- В 541 научном журнале в РФ выявлены нарушения / 13 декабря
- Шведскую журналистку удивило богатство культурной жизни российских детей / 17 декабря