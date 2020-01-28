Потерянное судно «Энигма Астралис» нашли на дне Охотского моря

28.01.2020, 8:19, Новости дня

Траулер «Иматра» обнаружил на дне Охотского моря объект, который, по предположению спасателей, является потерянным рыболовецким судном «Энигма Астралис», сообщили в Росморречфлоте.

«Поисковые работы продолжаются. Есть информация о том, что траулер «Иматра» обнаружил гидролокатором на глубине объект. Предположительно, это судно», – сообщил источник ТАСС, добавив, что для подтверждения информации будет проведено дополнительное обследование.

Для этих целей в район найденного объекта сейчас идет еще один траулер «Калиновка».

По информации Росморречфлота, в момент исчезновения судна с локаторов в районе ЧП было темное время суток, порывы ветра достигали 22 м/с, наблюдались снегопад и высокая волна, видимость не превышала 100 метров от борта. В конце дня в понедельник погодные условия улучшились.

Как сообщили в Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время погода на территории Магаданской области улучшается. Ветер слабый, идет сильный снег, температура воздуха поднялась до минус четырех градусов в Магадане и до минус десяти градусов на Охотском побережье. В акватории сохраняется сложная ледовая обстановка, опасная для судов небольшого размера, но лед по-прежнему не сплошной, а дрейфующий, что облегчает передвижение в море.

Напомним, в понедельник в Росморречфлоте сообщили, что с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис» утерян радиолокационный контакт.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда / выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей. «Главное ваше оружие – то, что вы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика