Потерянное судно «Энигма Астралис» нашли на дне Охотского моря

Траулер «Иматра» обнаружил на дне Охотского моря объект, который, по предположению спасателей, является потерянным рыболовецким судном «Энигма Астралис», сообщили в Росморречфлоте.
«Поисковые работы продолжаются. Есть информация о том, что траулер «Иматра» обнаружил гидролокатором на глубине объект. Предположительно, это судно», – сообщил источник ТАСС, добавив, что для подтверждения информации будет проведено дополнительное обследование.
Для этих целей в район найденного объекта сейчас идет еще один траулер «Калиновка».
По информации Росморречфлота, в момент исчезновения судна с локаторов в районе ЧП было темное время суток, порывы ветра достигали 22 м/с, наблюдались снегопад и высокая волна, видимость не превышала 100 метров от борта. В конце дня в понедельник погодные условия улучшились.
Как сообщили в Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время погода на территории Магаданской области улучшается. Ветер слабый, идет сильный снег, температура воздуха поднялась до минус четырех градусов в Магадане и до минус десяти градусов на Охотском побережье. В акватории сохраняется сложная ледовая обстановка, опасная для судов небольшого размера, но лед по-прежнему не сплошной, а дрейфующий, что облегчает передвижение в море.
Напомним, в понедельник в Росморречфлоте сообщили, что с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис» утерян радиолокационный контакт.
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