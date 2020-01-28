В Германии освобождение Освенцима приписали американцам

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в одной из соцсетей пост о том, что концлагерь Освенцим якобы был освобожден американской армией.

В сообщении Der Spiegel говорилось, что Освенцим был крупнейшим лагерем смерти нацистов, который «75 лет назад был освобожден американской армией», передает RT.

На запись обратили внимание немецкоязычные пользователи Сети. Издание уже принесло извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку», отметив, что критику в свой адрес воспринимает как «справедливое наказание».

Журнал исправил свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.

Ранее РФ обвинила ЕС в попытке замолчать правду об освобождении Освенцима.

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