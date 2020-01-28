Число умерших от коронавируса превысило 100 человек

В Германии зарегистрировали первый случай заражения.

Число умерших от вспышки коронавируса в Китае возросло до 107 человек. Заболевших уже более 4 тысяч, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Власти китайской провинции Хубэй (административный центр — Ухань) сообщили о еще 24 умерших за минувшие сутки, всего жертвами 2019-nCoV стали 106 человек.

Кроме того, зарегистрировано 1,3 тысяч новых случаев заражения. Ранее сообщалось, что, по официальным данным, число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, составило более 2,8 тысяч человек. Следовательно, общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 4 тысяч по всей стране. Несколько китайских городов закрыто на карантин.

Также стало известно, что зарегистрирован первый случай коронавируса в Германии. Заражение обнаружено на юге страны, в Штарнберге.

Ранее Жириновский назвал коронавирус в Китае биологическим оружием США.

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