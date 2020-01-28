Курс рубля остается под давлением из-за коронавируса

Рубль все еще остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Отечественная валюта может потерять в цене, пока страсти на финансовых рынках не улягутся.
Рубль подешевел к доллару почти на один рубль, пишет RG.ru. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, это связано с неопределенностью и страхами, поразившими рынки на фоне распространения коронавируса. Падение цен на нефть, общий уход инвесторов от покупки риска, а также завершение налогового периода будут оказывать давление на российскую валюту, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его прогнозу, в ближайшее время курс рубля может продолжить ослабление в диапазоне 62,8-63,7 рубля за доллар.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда / выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей. «Главное ваше оружие – то, что вы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Постпред РФ заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича / 11 декабря
- Госдума приняла в первом чтении путинские поправки в Конституцию РФ / 23 января
- В РФ депутат Госдумы предложил запретить драпировку мавзолея Ленина на параде в честь 75-летия победы / 14 января
- В Венеции проходит референдум об автономии / 1 декабря
- Электрокар Porsche Taycan превзошел ожидания на европейском рынке / 13 декабря
- Названа причина изъятия девочки с ДЦП из-под опеки тети / 10 января
- Стартовали российско-индийские межвидовые учения «Индра-2019» / 11 декабря
- Водонаева объяснила слова о получающем маткапитал «быдле» / 18 января