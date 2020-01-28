Курс рубля остается под давлением из-за коронавируса

28.01.2020, 8:05, Разное

Рубль все еще остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Отечественная валюта может потерять в цене, пока страсти на финансовых рынках не улягутся.

Рубль подешевел к доллару почти на один рубль, пишет RG.ru. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, это связано с неопределенностью и страхами, поразившими рынки на фоне распространения коронавируса. Падение цен на нефть, общий уход инвесторов от покупки риска, а также завершение налогового периода будут оказывать давление на российскую валюту, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его прогнозу, в ближайшее время курс рубля может продолжить ослабление в диапазоне 62,8-63,7 рубля за доллар.



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