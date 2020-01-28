В Samsung запатентовали похожую на глаза мухи VR-гарнитуру

В компании Samsung запатентовали собственную VR-гарнитуру внешне похожую на глаза мухи. Такой необычный дизайн оправдан наличием датчиков и сенсоров прямо на устройстве.
Сама VR-гарнитура от Samsung, помимо внутренних дисплеев, оснащена четырьмя камерами. Две из них работают на передачу данных о положении пользователя в пространстве специальным внешним устройствам. Две другие встроены на переднюю панель и способны самостоятельно оценивать, где именно стоит владелец, ориентируясь по неподвижным точкам в комнате.
Более точные технические характеристики VR-шлема от Samsung пока не разглашаются. Остаётся без комментариев и его цена. Вероятнее всего, всю необходимую информацию огласят на презентации южнокорейской компании, которая должна пройти в начале февраля.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда / выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей. «Главное ваше оружие – то, что вы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел из-за возгорания кучи мусора – СМИ / 13 декабря
- В Китае раскупили сотни миллионов медицинских масок / 24 января
- Путин заявил о недопустимости оскорблений народов РФ в СМИ / 29 ноября
- Названы самые популярные клипы десятилетия / 14 декабря
- Помпео заявил о рассмотрении США вопроса о превентивном ударе по ядерным объектам Ирана / 17 января
- Нафтогаз раскрыл подробности пакетной сделки с Газпромом / 31 декабря
- Бродский: Я лично устанавливал курс валюты в стране. Миша Бродский, на диване / 22 декабря
- Зеленский на нормандском саммите: Донбасс и Крым – это Украина / 10 декабря