В Samsung запатентовали похожую на глаза мухи VR-гарнитуру

28.01.2020, 8:04, Разное

В компании Samsung запатентовали собственную VR-гарнитуру внешне похожую на глаза мухи. Такой необычный дизайн оправдан наличием датчиков и сенсоров прямо на устройстве.
Сама VR-гарнитура от Samsung, помимо внутренних дисплеев, оснащена четырьмя камерами. Две из них работают на передачу данных о положении пользователя в пространстве специальным внешним устройствам. Две другие встроены на переднюю панель и способны самостоятельно оценивать, где именно стоит владелец, ориентируясь по неподвижным точкам в комнате.

Более точные технические характеристики VR-шлема от Samsung пока не разглашаются. Остаётся без комментариев и его цена. Вероятнее всего, всю необходимую информацию огласят на презентации южнокорейской компании, которая должна пройти в начале февраля.



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