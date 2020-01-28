Врачи назвали 5 лучших продуктов для защиты от инфекции

Индийские врачи назвали лучшие продукты, защищающие от инфекций. Прежде всего, они выделяют виноград, так как он обладает мощными антиоксидантными свойствами.
Например, виноград богат флавоноидами и антоцианинами, помогающими организму предотвращать воспаления, при этом снижая вероятность развития диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и глаз. В составе продукта есть вещества, усиливающие иммунную систему, что минимизирует шансы на заражение простудными и инфекционными недугами. В листовых овощах содержится большое количество фитохимических веществ вроде каротиноидов, которые ведут борьбу с окислительным стрессом и инфекциями.
Калорийная рыба, насыщенная жирами (лосось, сельдь, скумбрия), содержит аминокислоту Омега-3, положительно влияющую на сосуды и кровоснабжение всего тела. При их недостатке изменения сказываются на многих органах и тканях, повышается вероятность инфаркта, инсульта, сердечного приступа, дистрофических процессов в позвоночнике и суставах. Авокадо также является тем продуктом, который ведет борьбу с патологическими процессами. В заключении врачи добавили в список и зеленый чай, обладающий мощными противовоспалительными свойствами.
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