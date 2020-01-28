Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась и объяснила свое исчезновение

28.01.2020, 8:04, Разное

Наталья Андрейченко, пропавшая накануне в Мексике, нашлась. Актриса вышла на связь с поклонниками, объяснив, что ей нужно было уединиться, чтобы «освободиться» и набраться сил.
Для этого знаменитость отправилась в глубину джунглей, где раскинулось небольшое поселение. Здесь проводят духовные практики, и Андрейченко находилась в полном уединении, и ей было запрещено разговаривать. Актриса объяснила, в последний период ей пришлось работать в напряженном режиме, поэтому возникла необходимость от всего освободиться и восстановить силы. Перед выполнением новых задач кинозвезда решила помолчать и прийти в себя.

Знаменитость, приехав домой, удивилась, что из-за ее исчезновения подняли на ноги различные службы и ведомства. Когда Андрейченко включила телефон, у нее от количества пропущенных вызовов вырвалось лишь: «О Боже!»


Поклонники обрадовались, что их любимица нашлась, так как многие уже предполагали «худшее». Однако некоторые фолловеры обвинили Андрейченко в желании «хайпонуть» на своем исчезновении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда / выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей. «Главное ваше оружие – то, что вы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика