Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась и объяснила свое исчезновение

Наталья Андрейченко, пропавшая накануне в Мексике, нашлась. Актриса вышла на связь с поклонниками, объяснив, что ей нужно было уединиться, чтобы «освободиться» и набраться сил.

Для этого знаменитость отправилась в глубину джунглей, где раскинулось небольшое поселение. Здесь проводят духовные практики, и Андрейченко находилась в полном уединении, и ей было запрещено разговаривать. Актриса объяснила, в последний период ей пришлось работать в напряженном режиме, поэтому возникла необходимость от всего освободиться и восстановить силы. Перед выполнением новых задач кинозвезда решила помолчать и прийти в себя.

Знаменитость, приехав домой, удивилась, что из-за ее исчезновения подняли на ноги различные службы и ведомства. Когда Андрейченко включила телефон, у нее от количества пропущенных вызовов вырвалось лишь: «О Боже!»



Поклонники обрадовались, что их любимица нашлась, так как многие уже предполагали «худшее». Однако некоторые фолловеры обвинили Андрейченко в желании «хайпонуть» на своем исчезновении.

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