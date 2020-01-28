Мнение: Сколько человек умрет от страха умереть от коронавируса?

Из 1,4 млрд китайцев уже 80 умерли от короновируса. Сколько китайцев умерли за то же время в ДТП, или споткнувшись, или подавившись данных нет…
Тем не менее рубль и нефть дешевеют. А председатель правительства России Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса в России. В штаб войдут главы МЧС, МВД, Минпромторга, министры здравоохранения, транспорта и вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко.
Если так дело пойдет и дальше, история с китайской заразой может начать развиваться по сценарию старинной суфийская притчы.
Встретились как-то Паломник и Чума.
— Куда идёшь? — спросила Чума.
— В Мекку, поклониться святым местам. А ты?
— В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила Чума.
Прошел год. Снова встретились Паломник и Чума.
— Ты обманула меня, — сказал Чуме Паломник. — Говорила, что заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама забрала пятьдесят пять тысяч!
— Нет, — возразила Чума, — не обманула. В Багдаде я и забрала свои пять тысяч. Остальные от страха умерли….
Мне вот интересно, сколько человек в мире умрет от страха умереть от коронавируса?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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