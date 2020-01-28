Помпео пригрозил Сирии и ее союзникам новыми санкциями

28.01.2020, 7:52, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы ввести новые дипломатические и экономические санкции против сирийского правительства Башара Асада и его союзников из-за их действий на северо-западе Сирии.

Помпео отметил, что США с большой озабоченностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где, как сообщается, объединенные силы России, иранского режима, «Хезболлы» и режима Асада проводят крупномасштабные атаки на жителей провинций Идлиб и Алеппо.

«Поступают сообщения, что эти силы проводят неизбирательные воздушные бомбардировки и наземные атаки, из-за которых тысячи гражданских лиц оказались в ловушке под бомбардировками в Маарет-ан-Нумане, не имея места, куда они могли бы бежать», – заявил Помпео.

Он добавил, что, по имеющимся сообщениям, десятки тысяч человек в других районах покидают свои дома.

«Дестабилизирующие действия России, иранского режима, «Хезболлы» и режима Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии, к чему призывает резолюция Совета Безопасности ООН №2254, и безопасному возвращению в свои дома сотен тысяч перемещенных лиц на севере Сирии», – подчеркнул госсекретарь.

Помпео отметил, что США осуждают эти неоправданные атаки против жителей северо-запада Сирии.

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и полноценному доступу гуманитарных организаций в пострадавшие районы, чтобы облегчить страдания сотен тысяч человек, которые бежали от непрекращающихся бомбардировок, – резюмировал глава американской дипломатии. – США готовы принять самые мощные дипломатические и экономические меры против режима Асада и любого государства или лица, которые поддерживают его жестокую повестку».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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