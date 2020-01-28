Трамп сравнялся по популярности с кандидатами-демократами

28.01.2020, 7:51, Новости дня

Преимущество претендентов на выдвижение на пост президент от демократов перед действующим главой государства Дональдом Трампом практически исчезло, сообщили СМИ.

Как свидетельствует опрос Washington Post/ABC, если осенью преимущество демократов выражалось двузначными цифрами, теперь у Трампа и ведущих демократов примерно одинаковая популярность, учитывая статистическую погрешность опроса в плюс-минус 3,5 процентных пункта передает РИА «Новости».

Так, экс-вице-президент Джо Байден может похвастаться 50-процентным рейтингом одобрения, у Майка Блумберга рейтинг 49%, у Трампа 46%.

Напомним, в декабре в подготовленном демократами докладе спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США утверждалось, что глава американского государства Дональд Трамп подстрекал к иностранному вмешательству в выборы в США.



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