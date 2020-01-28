Глава МИД Китая отчитался перед ВОЗ о борьбе с коронавирусом

28.01.2020, 7:51, Новости дня

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у КНР есть необходимые возможности и ресурсы для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

«Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом», – сообщил Ван И, передает РИА «Новости».

При этом Гебрейесус отметил оперативность Китая по выявлению патогена. «С самого начала этой вспышки (пневмонии) Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим», – сказал глава ВОЗ.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число зараженных достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.



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