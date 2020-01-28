Глава МИД Китая отчитался перед ВОЗ о борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у КНР есть необходимые возможности и ресурсы для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
«Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом», – сообщил Ван И, передает РИА «Новости».
При этом Гебрейесус отметил оперативность Китая по выявлению патогена. «С самого начала этой вспышки (пневмонии) Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим», – сказал глава ВОЗ.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число зараженных достигло 4515 человек, из них 106 скончались.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава британского правительства Борис Джонсон принял решение разрешить китайской компании Huawei участвовать в запуске сети 5G на территории Соединенного Королевства. Huawei будет дано разрешение на поставки антенн и других элементов не ключевой инфраструктуры 5G, передает ТАСС. При этом, как информирует Sky News, по решению британского правительства, возможности Huawei при запуске сети 5G в стране будут […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В «ЕС» заявили, что обмен пленными был затеян для сокрытия следов преступлений, совершенных во время Майдана / 29 декабря
- Мнение: Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х / 10 января
- Россияне пострадали при столкновении туристического катера с яхтой в Таиланде / 19 декабря
- Общество: Японские мультфильмы могут оказаться смертельными / 5 декабря
- Американка сбила девочку из ненависти к мексиканцам / 21 декабря
- Верховный суд расширил понятие взятки / 24 декабря
- Задержанная по делу об убийстве Шеремета детский хирург Кузьменко обсуждала возможность обстрела Киева – полиция / 13 декабря
- ВАДА лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию / 22 января