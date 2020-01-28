Медики клиники Майо назвали 11 причин появления целлюлита

Медики клиники Майо, крупнейшего в мире исследовательского медцентра, назвали 11 основных причин появления целлюлита. По словам специалистов, факторов, провоцирующих «апельсиновую корку» на коже, действительно немало, причём главный из них до сих пор так и не определён.

Среди причин зарубежные медики называют негативное влияние гормонов — эстрогена, инсулина, пролактина и других. К примеру, более низкий уровень первого и последнего из названных, в период перед менопаузой провоцирует снижение притока крови к соединительным тканям, что в свою очередь влияет на меньшую выработку коллагена и, соответственно, расширение жировых клеток. Появляется целлюлит и в зрелом возрасте, равно как и под влиянием генов, связанных с метаболическими процессами в организме.

Возможно появление «апельсиновой корки» вследствие пищевых привычек – употребления жирной пищи, большого количества углеводов, соли, из-за дефицита клетчатки в рационе. Кроме того, фактором может стать курение по причине ухудшенного кровообращения и низкой физической активности.

Также в числе причин появления целлюлита медики клиники Майо назвали беременность, ношение узкой одежды, ожирение, неправильный образ жизни, в частности, низкая подвижность. Появляется данная проблема и у людей, резко набирающих массу тела, или из-за высокого уровня токсинов в организме.

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