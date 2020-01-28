Китай не решился эвакуировать иностранцев из провинции Хубэй

Власти Китая пока не приняли решения о выезде иностранных граждан из провинции Хубэй, сообщило посольство РФ в КНР.

«В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство РФ в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции. По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.

«Местные власти выражают готовность обеспечить максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся в данный момент на территории провинции. Пока китайская сторона исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания», – рассказали в посольстве.

По данным российской дипмиссии китайская сторона «намерена и впредь гарантировать стабильное снабжение жителей городов провинции Хубэй продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами».

«Иностранным гражданам рекомендовано оставаться в местах их пребывания, неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания», – отмечается в сообщении.

«Призываем соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие. Посольство поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне», – говорится в сообщении.

Российские дипломаты также пообещали «дополнительно оповещать» граждан РФ при «появлении новой значимой информации о сложившейся ситуации». Также в посольстве вновь попросили сограждан, находящихся на территории Китая, прислать на электронный адрес [email protected] информацию о себе с указанием фамилии, имени и отчества, местонахождения и цели пребывания.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения включила научный центр Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие в диагностике нового коронавируса.

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший 2 современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, где с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса.

Напомним, государственный комитет по вопросам здравоохранения страны сообщил, что в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек.

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