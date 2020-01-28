Мнение: Тест №15. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

Началась продажа мест на второй поток нового тестирования.
Место можно купить ЗДЕСЬ.
Про новый тест можно прочитать здесь.
И немного здесь.
Вопрос к комментаторам сейчас у меня такой.
Как вы сами оцениваете свой прогресс в понимании теории? Сколько лет читаете блог? А комментируете? А сертификаты за тесты есть?
Расскажите про этапы своего прогресса.
И про прогресс в практике, тоже.
У меня есть свои наблюдения за прогрессом комментаторов. Поделюсь потом как-нибудь.
Источник: Эволюция
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