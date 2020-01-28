Мнение: Тест №15. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

28.01.2020, 7:15, Разное

Началась продажа мест на второй поток нового тестирования.

Место можно купить ЗДЕСЬ.

Про новый тест можно прочитать здесь.

И немного здесь.

Вопрос к комментаторам сейчас у меня такой.

Как вы сами оцениваете свой прогресс в понимании теории? Сколько лет читаете блог? А комментируете? А сертификаты за тесты есть?

Расскажите про этапы своего прогресса.

И про прогресс в практике, тоже.

У меня есть свои наблюдения за прогрессом комментаторов. Поделюсь потом как-нибудь.

Источник: Эволюция



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