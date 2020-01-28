США пригрозили Асаду и его союзникам решительными мерами

США готовы принять самые решительные дипломатические и экономические меры против сирийских властей и государств, которые поддерживают Дамаск, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.
«Соединенные Штаты с серьезной обеспокоенностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, [ливанского шиитского движения] «Хезболла» и режима [сирийского президента Башара] Асада, как сообщается, проводят масштабные нападения на жителей провинции Идлиб и западной части [провинции] Алеппо. Сообщается, что эти силы проводят неизбирательные воздушные бомбардировки и наземные атаки, в результате которых тысячи гражданских лиц оказались под обстрелом в [городе] Маарет-Эн-Нуман, в результате чего им некуда бежать. Сообщается, что в других районах десятки тысяч бегут из своих домов», – передает ТАСС заявление Помпео.
При этом он не привел ни доказательств обвинений, ни источники, из которых получил данную информацию.
Кроме того, Помпео обвинил Россию, Иран и официальный Дамаск в том, что эти страны якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.
«Циничные действия России, иранского режима, Хезболлах и режима Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии. Мы обсуждаем эти варварские атаки и призываем к немедленному перемирию», – передает РИА «Новости» слова Помпео.
Напомним, стратегически важный город на трассе между Дамаском и Алеппо Маарет-Эн-Нуман находится под контролем боевиков.
Бездоказательные «вбросы» об ударах российских сил по гражданским объектам стали неотъемлемой частью антироссийской компании почти с самого начала операции ВКС в Сирии.
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