Спутниковая навигация Galileo может отвечать на сигналы SOS

Система спутниковой навигации Galileo обзавелась поддержкой ответных оповещений на SOS-сигналы. Механизм определяет местоположение этих сигналов, после чего передает их спасателям, а попавшим в беду посылает уведомление о скором оказании помощи.

Одной из главных навигационных спутниковых систем является Galileo, предназначение которой заключается в определении местоположения сигналов. Спутники для этого отправляют его находящимся на планете структурам, а они рассчитывают свои координаты с точностью до нескольких метров. Также такие системы способны синхронизировать время на длительных дистанциях и отслеживать оповещения бедствия от отдельных лиц или удаленных самолетов.

Galileo входит в общий спектр «Коспас-Сарсат», функционирующий больше 30 лет и спасающая людей на регулярной основе. Специалисты в прежнее время обновляли и испытывали новый компонент для реализации двухсторонней и ограниченной связи. После отправки данных с радиобуя спасательным службам спутники Galileo добавляют к полученным сведениям о времени новое сообщение для того или иного объекта о том, что службы уже получили посланную им информацию.

В прошедшем году система была протестирована в Катаре, а сотрудники ESA достигли договоренности с остальными механизмами, тоже являющимися частью «Коспас-Сарсат», и активировали опцию передачи уведомлений. Главная функция передачи информации не изменилась, но для людей в опасных ситуациях может оказаться существенной психологической поддержкой знание о помощи спасателей.

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