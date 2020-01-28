Мнение: Тебя посодят, а ты не воруй!

Всем привет. События громоздятся одно на другое. А если вспомнить старое, чуть-чуть ретроспекцию, так сказать, сделать? Вот помните, был такой министр экономического развития Алексей Улюкаев? Который сидит за получение взятки от Сечина. Там фигурировал пакет с колбасками всякими и в частности 2 миллиона баксов. Оно конечно, взятка была не доказана, и все это выглядело как сведение счетов. Но вот срок он получил и сидит. 8 лет-то срок немалый. Но сидит он там неплохо, в уважухе видимо, работает в библиотеке, а еще ведет образовательный кружок по экономике. У него есть постоянные слушатели, да и как им не быть? Не часто такой монстр сидит по соседству и рассказывает тебе «за финансовый вопрос». Так вот зэки уважительно называют его «батя экономики». Ишь ты. Вот и признание народное, так сказать…а еще Улюкаев пишет стихи. Вот, я прочитала не без любопытства.
От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти на полках.
Потом обрушить…
Человек человеку — волк,
Если забыть про душу.
Вот те и человек человеку…как порой жизнь понты откидывает. Задуматься, а? Всесильный министр, и хоба! На зону. А все почему? Если там и была взятка, то кто ж ее в наше время в руки берет? А посредники на что? А банки, переводы и прочие удобства? И на старуху бывает проруха, вот что.
Источник: Достало
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