Исследовательские суда ВМФ прибыли в Антарктиду

28.01.2020, 6:44, Новости дня

В Антарктиду прибыли океанографические исследовательские суда ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ каперанг Игорь Дыгало.

Визит приурочен к 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками. На станции «Беллинсгаузен» состоятся памятные мероприятия, передает ТАСС.

«Адмирал Владимирский» и «Янтарь» находятся в заливе Максвэлла. Они участвуют в кругосветной океанографической экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

В морях, омывающих Антарктиду, проведут океанографические и гидрометеорологические исследования. Кроме того, в море Беллинсгаузена запланированы работы, которые позволят переиздать российскую навигационную морскую карту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему русское первенство в обнаружении Антарктиды до сих пор оспаривается.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика