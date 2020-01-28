Исследовательские суда ВМФ прибыли в Антарктиду

В Антарктиду прибыли океанографические исследовательские суда ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ каперанг Игорь Дыгало.

Визит приурочен к 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками. На станции «Беллинсгаузен» состоятся памятные мероприятия, передает ТАСС.

«Адмирал Владимирский» и «Янтарь» находятся в заливе Максвэлла. Они участвуют в кругосветной океанографической экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

В морях, омывающих Антарктиду, проведут океанографические и гидрометеорологические исследования. Кроме того, в море Беллинсгаузена запланированы работы, которые позволят переиздать российскую навигационную морскую карту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему русское первенство в обнаружении Антарктиды до сих пор оспаривается.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]