Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Общее число заболевших достигло 4 тыс. 515 человек, передает РИА «Новости».

Власти китайской провинции Хубэй (административный центр – Ухань) сообщили, что в регионе за сутки умерли 24 человека, зарегистрирован 1 тыс. 291 новый случай заражения, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и «Синьхуа».

976 человек находятся в тяжелом состоянии. 60 человек выписаны из больниц

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