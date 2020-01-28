Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Общее число заболевших достигло 4 тыс. 515 человек, передает РИА «Новости».
Власти китайской провинции Хубэй (административный центр – Ухань) сообщили, что в регионе за сутки умерли 24 человека, зарегистрирован 1 тыс. 291 новый случай заражения, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и «Синьхуа».
976 человек находятся в тяжелом состоянии. 60 человек выписаны из больниц
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роухани призвал Эрдогана объединиться против США / 4 января
- Известно, как влияет на кишечник воск, которым обрабатывают яблоки / 2 января
- В России запретили приложение iHerb / 22 января
- Рабочая группа приступила к обсуждению поправок в Конституцию / 21 января
- В Госдуме разъяснили, когда можно оформлять маткапитал на первенца / 20 января
- Компания Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi K20 Pro / 24 января
- Климатолог сравнил установившуюся погоду с «пушкинской» / 24 декабря
- Гаджеты: Ростелеком предлагает заманивать хакеров в ловушки / 5 декабря