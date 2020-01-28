«Мы всегда были только друзьями»: Ангелина Вовк опровергла слухи о свадьбе с Куницыным

Ангелина Вовк прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе с Михаилом Куницыным. 77-летняя телеведущая призналась, что они с коллегой знакомы уже 15 лет, и всегда оставались лишь друзьями.
Пока Вовк молчала, в Сети распространялась информация, что якобы у нее с ведущим «Винила» стремительно развивается роман, и возлюбленный уже сделал ей предложение. Известием о предстоящей свадьбе с Ангелиной Михайловной сам Куницын поделился в радиоэфире.
Знаменитость на вопросы журналистов о грядущем событии заявила: «Ну что вы, какая свадьба?» Вовк отметила, они с Куницыным — давние друзья и эту грань никогда не переходили. Коллега телезвезды, по непонятным для нее причинам, сам приписал им роман и пояснил об этом общественности. Друзья артистки уверены, ведущий «Винила» решил за счет коллеги пропиариться, поставив ее в неловкое положение.
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