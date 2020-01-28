Россия собралась проверить военный объект США в Германии

Во вторник российские инспекторы проведут проверку американского военного объекта в Германии, сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Проверка пройдет в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Инспекция продлится один день, передает РИА «Новости».
В ходе подобных мероприятий проверяются данные, касающиеся военных сил, а также планов развертывания вооружений и техники.
Для российской стороны будет проведен брифинг.
Напомним, Москва отвергла предложение Запада о модернизации Венского документа.
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