Не талант, а коммерция: Артур Гаспарян сравнил Билли Айлиш с сезонным бургером

С блюдом, популярным в этом сезоне, сравнил Билли Айлиш музыкальный критик Артур Гаспарян, назвав её «сезонным бургером». Не умаляя достоинств триумфатора «Грэмми-2020», эксперт не считает певицу музыкальным феноменом, а всего лишь продуктом коммерции.

Гаспарян отмечает харизматичность юного дарования, насыщенный вокал, грамотные песни. Если же рассматривать выступление юной американской певицы в продолжении гастрономического сравнения, то, по его мнению, это «вкус сезона», который происходит ежегодно. В этом музыкальный журналист убедился еще после концерта восходящей звезды в Москве, показавшегося ему менее выразительным, особенно на фоне выступления Дженнифер Лопес. Эксперт назвал проект Билли Айлиш не состязанием музыкальных талантов, а поединком продюсерского плана и коммерческим проектом.

Певица стала обладательницей знаменитых статуэток во всех основных видах премии Грэмми. Кроме того, её поп-альбомом получил приз в разделе «Лучший продакшен». Лидером же по числу номинаций стала, как и предполагалось, певица Lizzo.

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