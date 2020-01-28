Не талант, а коммерция: Артур Гаспарян сравнил Билли Айлиш с сезонным бургером

28.01.2020, 6:04, Разное

С блюдом, популярным в этом сезоне, сравнил Билли Айлиш музыкальный критик Артур Гаспарян, назвав её «сезонным бургером». Не умаляя достоинств триумфатора «Грэмми-2020», эксперт не считает певицу музыкальным феноменом, а всего лишь продуктом коммерции.
Гаспарян отмечает харизматичность юного дарования, насыщенный вокал, грамотные песни. Если же рассматривать выступление юной американской певицы в продолжении гастрономического сравнения, то, по его мнению, это «вкус сезона», который происходит ежегодно. В этом музыкальный журналист убедился еще после концерта восходящей звезды в Москве, показавшегося ему менее выразительным, особенно на фоне выступления Дженнифер Лопес. Эксперт назвал проект Билли Айлиш не состязанием музыкальных талантов, а поединком продюсерского плана и коммерческим проектом.

Певица стала обладательницей знаменитых статуэток во всех основных видах премии Грэмми. Кроме того, её поп-альбомом получил приз в разделе «Лучший продакшен». Лидером же по числу номинаций стала, как и предполагалось, певица Lizzo.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика