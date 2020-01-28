Наука: Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

В 2019 году FDA обнародовало исследование, согласно которому химические вещества, содержащиеся в солнцезащитных средствах, проникают в организм человека в потенциально опасных дозах.

Мы подробно рассказывали об этой работе. Напомним, в ходе исследования в плазме крови добровольцев уже после одного дня применения солнцезащитных средств (лосьон, крем и два вида спрея) была превышена концентрация четырёх ключевых веществ: авобензон, оксибензон, октокрилен и мексорил (или экамсул).

Концентрации превышали 0,5 нанограмма на миллилитр. Это пороговое значение, установленное FDA для отказа от дополнительных испытаний на безопасность.

Эксперты, впрочем, не были уверены, что эти концентрации указанных веществ связаны с рисками для здоровья людей.

Кроме того, исследование подверглось критике за небольшой размер выборки (в нём участвовали всего 24 человека).

Поэтому специалисты FDA провели ещё одну работу. Они расширили размер выборки и список веществ, концентрацию которых изучали в крови людей.

В новом испытании приняли участие 48 здоровых мужчин и женщин. Их средний возраст составил 38 лет.

Добровольцам случайным образом "назначили" один из четырёх солнцезащитных спреев или лосьонов. Участники покрывали ими до 75% тела один раз в первый день эксперимента и четыре раза в день в течение следующих трёх дней.

У каждого добровольца в течение 21 дня наблюдений было взято в общей сложности 34 образца крови.

Анализы показали, что у большинства участников активные ингредиенты поглощались на уровнях, превышающих установленный FDA порог, уже после однократного применения.

Речь, в частности, идёт о шести веществах: авобензон, оксибензон, октокрилен, гомосалат, октисалат и октиноксат.

Максимальные концентрации оксибензона составили от 180,1 до 258,1 нанограмма на миллилитр, а концентрации пяти других веществ варьировались от 3,3 до 23,1 нанограмма на миллилитр, в зависимости от разновидности солнцезащитного средства.

При этом активные компоненты солнцезащитных средств часто задерживались в организме: более чем у 50% добровольцев уровни авобензона, октисалата и октиноксата оставались повышенными в течение семи дней, в то время как концентрации гомосалата и оксибензона оставались выше порогового уровня в течение трёх недель.

Наиболее частым нежелательным побочным эффектом стала сыпь, она появилась у 14 участников.

Таким образом, специалисты подтвердили и расширили результаты предыдущей работы.

Однако вопрос о том, какую опасность могут нести вещества в составе солнцезащитных средств, по-прежнему остаётся открытым.

По словам представителей FDA и онкологов, пока нет никаких доказательств, что обозначенные вещества наносят вред. (Хотя под подозрением российских исследователей находится авобензон: эксперименты показали, что в хлорированной воде под действием солнечных лучей он распадается на вредные химические соединения.)

Между тем в опасности ультрафиолетового излучения сомневаться не приходится: его воздействие чревато не только ожогами и ускоренным старением кожи, но и вполне реальным раком.

Конечно, новые результаты вызывают беспокойство и говорят о необходимости дополнительных исследований.

К слову, об ограничениях новой работы. Нынешнее испытание проводилось в лабораторных условиях, и неизвестно, как воздействие тепла и солнечного света на открытом воздухе повлияли бы на поглощение активных компонентов солнцезащитных средств кожей людей.

На данном этапе эксперты призывают общественность продолжать использовать солнцезащитные средства, когда это необходимо.

Токсиколог из Университета Хартфордшира Роберт Чилкотт (Robert Chilcott) отметил, что результаты исследования FDA несколько ожидаемы, поскольку кожа не является непреодолимым барьером и может поглощать химические вещества из средств, наносимых на её поверхностность.

"Это не означает, что солнцезащитные средства небезопасны в использовании. Но производители должны проводить соответствующие тесты безопасности, – отметил профессор Чилкотт, не принимавший участия в новой работе. – Следует подчеркнуть, что польза для здоровья от использования солнцезащитных средств хорошо известна и значительно перевешивает риски, связанные с чрезмерным воздействием солнца на незащищённую кожу".

Напомним, что солнцезащитные средства людям должен рекомендовать дерматолог. Авторы сопроводительной редакционной статьи подчёркивают, что специалисты при составлении таких рекомендаций должны помнить о соотношении факторов риска и пользы для каждого конкретного человека.

Иными словами, клиницисты должны определять, превышает ли выгода риски для того или иного пациента. Этот баланс может быть различным в зависимости от таких факторов как тип кожи и возраст, частота и продолжительность применения средства.

Подробнее о новом исследовании рассказывается в статье, представленной в журнале JAMA.

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