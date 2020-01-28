Ольга Бузова отметила день рождения и, как говорят, помолвку: фото и видео

В этом году день рождения застал Ольгу Бузову в романтическом путешествии. Телеведущая и певица встретила свое 34-летие, купаясь в любви и водах Индийского океана, а уже по возвращении в Москву устроила по этому поводу шумную вечеринку. Приглашены на нее были более 20 подруг именинницы, среди которых Мария Погребняк, Инна Жиркова, Юлия Самедова, Анастасия Крайнова и другие медийные персоны. Бузова появилась в зале ресторана в огненно-рыжем платье, попросив подруг поддержать ее выбор цвета. Дресс-код был выбран неспроста: помимо дня рождения Бузова в этот вечер отмечала выход своего нового сингла — «В огне». А по слухам — еще и помолвку, которая состоялась во время отпуска.

Ольга Бузова с подругами (справа — Мария Погребняк) Именинница с подругами Ольга Бузова и Анастасия Крайнова

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Публикация от ОФК Минск Оли Бузовой ♥♥♥ (@buzova86_fan_life)27 Янв 2020 в 1:50 PST

Мероприятие носило формат девичника, поэтому возлюбленного Ольги — Давида Манукяна — с ней в этот вечер не было. Но и без твердого мужского плеча, о котором так долго мечтала Бузова, ей скучать было некогда. Подруги купали Бузову в цветах, подарках и комплиментах, а она — недвусмысленно намекала, что прошедший год принес ей лучшее — любовь. «Главное, чтобы не было войны. Мир и любовь — самое важное в жизни», — поднимала тост именинница, которую безостановочно снимали на видео, выкладывая все моменты вечеринки в stories, ее подруги.

В середине вечера Бузова презентовала своим подругам новую песню, которая наверняка станет хитом у ее слушателей, а в конце — в зал вынесли огромный торт, приготовленный любимым кондитером звезд российского шоу-бизнеса Ренатом Агзамовым. Угощение было оформлено в огненной стилистике, а марципановая копия Бузовой, удивительно напоминающей Джессику Рэббит, сидела на верхушке.

Ольга БузоваВесь конец прошлого года Бузова активно интриговала поклонников на тему того, с кем же она встречается, а рассекретив личность возлюбленного — блогера Давида Манукяна, принялась публиковать фотографии с украшением на «том самом» пальце. Пока журналисты обрывали телефон ее маме, сестре и подругам, бдительные поклонники выяснили — кольцо вовсе не новое, носила его Бузова еще до появления в ее жизни Манукяна. Впрочем, и это не стало аргументом для преданных фанатов, которые уверены — свадьба «Буза» и «Давы», как их называют в сети, не за горами.

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