Звезда «Гарри Поттера» Женевьев Гонт и Марк Ронсон тайно встречаются уже пять месяцев

Первым о новой паре сообщил колумнист The Sun. По его информации, известный британский диджей, гитарист и музыкальный продюсер, обладатель премий «Грэмми», Brit Award и многих других Марк Ронсон очень увлечен британской актрисой нидерландского происхождения Женевьев Гонт. В октябре прошлого года их сфотографировали вместе на вечеринке Louis Vuitton, но тогда никому и в голову не пришло их заподозрить в связи. Новому чувству даже не помешала значительная разница в возрасте: Марку сейчас 44 года, а Женевьев — 29 лет.

Марку она очень нравится, но из-за своей публичности они до сих пор держат свои отношения в большом секрете. Однако он уже представил ее большому кругу друзей. У Марка сейчас не очень плотный график работы и гастролей, поэтому они больше времени проводят вместе и недавно отправились отдыхать в Милан. Они очень счастливы,

— рассказал The Sun источник, близкий к паре.

Новая спутница певца известна ролью в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». В третьем по счету фильме о волшебниках она сыграла ученицу «Слизерина» Нэнси Паркинсон. Однако уже в следующей части Поттерианы ее заменила другая актриса — Скарлетт Бирн.

Марк Ронсон и Женевьев Гонт

До Женевьев у Марка была не очень бурная, но богатая на события личная жизнь. В далеком 2003 году музыкант был помолвлен с актрисой Рашидой Джонс, но спустя год после помолвки пара распалась. В сентябре 2011 года он связал себя узами брака с актрисой Жозефин де ла Буме, встречаясь до свадьбы на протяжении двух лет. Их брак просуществовал пять лет. Новость о разводе появилась в мае 2017 года. Согласно данным TMZ, Жозефин подала документы в суд, указав как дату расставания — 21 апреля, так и причину, которая довольно банальна — «непримиримые разногласия». Ни Ронсон, ни де ла Буме не стали комментировать разрыв, но долго намекали на расставание в Instagram многозначительными цитатами и задумчивыми фото. Он очень тяжело переживал разрыв и страдания даже вдохновили его на создание альбома Late Night Feelings. Новые отношения Марк завел лишь спустя полгода — его новой спутницей стала исполнительный продюсер на американском телевидении Ребекка Шварц. Однако их роман продлился не больше 6 месяцев.

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