Мнение: О подготовке России к очередной войне за возврат «исконно своего»

На повестке дня у нас – новая война. Под неё #сейчас подводят правовую базу в Совете Федерации, тогда как идеологический фундамент уже давно подведён в околокремлёвских кругах. И цель благородная: вернуть «исторически своё», утраченное в былые времена по причине грязного предательства.

Так что, возможно, самые интересные дела закручиваются отнюдь не в связи с предложенной «конституционной реформой».

На днях в Совете Федерации состоялось одно заседание, прошедшее в закрытом режиме. Суть его, впрочем, всё равно просочилась через намеренно приоткрытую щёлочку.

#Россия рассматривает возможность отказаться от выполнения советско-американского «соглашения Шеварднадзе-Бейкера», в соответствии с которым было разграничено морское пространство Берингова пролива. Об этом рассказал «Интерфаксу» глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константин Косачев. По его словам, на заседании были приглашены представители МИДа, ФСБ и Росрыболовства, и все «были едины» в своём негативном отношении к этому договору, заключённому в 1990 г. Который, к слову, так и не был ратифицирован ни Советским Союзом, ни Россией.

Основная претензия – тогдашнее руководство #СССР уступило Америке «слишком много», ничего не получив взамен. Как заявил сенатор от Камчатского края Борис Невзоров, «соглашение Шеварнадзе-Бейкера» носило дискриминационный характер и несправедливо лишило Россию 78 тыс. кв км Берингова моря, включая континентальный шельф. «При введении 200-мильных исключительных экономических зон между нашими странами в районе Берингова и Чукотского морей, которые накладывались друг на друга на протяжении 1500 миль, разграничение морских пространств в соответствии с международной практикой должно проходить по срединной линии, равноудалённой от берегов двух стран. Однако из-за уступок тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе границу спорных участков провели по американской ортодромической прямой линии», – объяснил суть российских претензий Невзоров. В результате, по его словам, #Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тыс. тонн рыбы и краба, а также лишилась доступа к нефтегазовым месторождениям на сотни миллиардов долларов.

Действительно, как говорится в справке, подготовленной в Совфеде ещё лет 15 назад, в результате разграничения морских пространств в Беринговом море к #США отошли:

– часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тыс. кв км, в которой американцы с разрешения советского руководства вели хозяйственную деятельность с 1977 г.;

– дополнительная часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тыс. кв км;

– участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. кв км в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.

При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к Российской Федерации, составил всего 4,6 тыс. кв км.

Справедливости ради, Америка нам тоже кое-что уступила. В Северном Ледовитом океане она передала Советскому Союзу 9 американских островов, а также часть акватории с потенциалом вылова 150 тыс. тонн рыбных запасов и прочие мелочи. Но эту тему озабоченные патриоты не афишируют.

С самого начала сделки по Беринговому морю пошли разговоры, что такие односторонние уступки были сделаны не бескорыстно. Именно поэтому парламентарии СССР, а затем и России отказались ратифицировать данный договор. А вот американцы утвердили его очень быстро, всего за несколько месяцев пройдя все необходимые слушания в Конгрессе и Сенате. «Настоящее соглашение подводит под юрисдикцию США около 70% площади Берингова моря и даёт Соединённым Штатам дополнительно 13200 кв. морских миль … по сравнению с самым благоприятным разграничением по линии равного отстояния», — с гордостью заявила тогдашняя вашингтонская администрация.

Впрочем, упрекать одного лишь Эдуарда Шеварднадзе в «сдаче» национальных интересов довольно бессмысленно. В 1990 г. Советский Союз уже трещал по швам, высшие чиновники пеклись лишь о собственной судьбе, и лишь отдельные фанатики надеялись хоть что-то спасти. Американцы, надо отдать им должное, ловко использовали все слабости оппонента, жёстко продавливая свои интересы.

Тем более, что у них были и свои аргументы правового плана. Во-первых, Штаты апеллировали к тому, что основой разграничения должна стать «западная граница» русско-американской конвенции 1867 г. о продаже Аляски, поскольку об этом договорились предки. Во-вторых, немалую уступку в период «разрядки» сделали Америке советские вожди. В 1977 году союзный МИД, который тогда возглавлял член Политбюро ЦК КПСС Андоей Громыко, в ответ на ноту США заявил, что «Правительство СССР при осуществлении мер по сохранению живых ресурсов и регулированию рыболовства в морских районах, прилегающих к побережью СССР, намерено придерживаться в Северном Ледовитом океане, Чукотском и Беринговом морях линии конвенции от 18 (30) марта 1867 года». Чем де-факто узаконил практику использования этой акватории американцами.

Впрочем, то дела давно минувших дней. Которые сейчас, спустя 30 лет, вдруг решено достать из нафталина. Пополнить копилку российских претензий к Америке ещё одной, довольно серьёзной. В конце концов тут на кону стоят не только потери рыбаков, но и стратегические интересы. Временная линия разграничения стала препятствием для развития Северного морского пути, говорят в Совете Федерации. А это, с учётом предстоящих климатических изменений, ресурс на поколения вперёд.

С другой стороны, пока не складывается впечатления, что российские власти мыслят категориями поколений. Возможно, это всего лишь повод потроллить Штаты и показать электорату, что Россия поднимается с колен. Однако же зная о том, как ревностно Вашингтон отстаивает экономические интересы даже в мелочах, ответную реакцию на любое реальное действие по выходу РФ из «соглашения Шеварднадзе-Бейкера» предугадать несложно. И президент Дональд Трамп, вообще склонный к резким, импульсивным решениям, запросто начнёт по этому поводу очередную торговую войну, уже с Россией. Потери от которой, возможно, будут исчисляться не сотнями миллионов долларов в год, как от критикуемого и ревизуемого соглашения 30-летней давности, а десятками миллиардов.

Готова ли страна к такому повороту? Готова ли её балансирующая на грани 0 экономика к новым санкциям? Или тут опять внутриполитические интересы одной группы людей перевешивают любые экономические резоны?

PS Необходимое пояснение для читателей, не умеющих читать, а таких большинство в #ЖЖ. Эта заметка – не о том, что Россия должна забыть про национальные интересы и обязана соблюдать «кабальные» сделки, когда второй стороной выступают США. Это всего лишь напоминание о том, что любые амбиции должны быть релевантны амуниции, и что #политика должна решать задачи экономики, а никак не наоборот.

Вроде, азбучные истины, но понимают ли их в Кремле? А в России?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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