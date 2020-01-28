«Вместо Бали получились Сейшелы»: Ксения Волкова ошиблась в загадывании желания

Ксения Волкова ошиблась в загадывании желания. «Вместо Бали получились Сейшелы», жалуется звезда шоу «Дом-2».

Популярный инстаблогер по возможности планирует «поэтапно разобрать правильность загадывания желаний», чтобы получить искомый вариант. Поклонники уверены, их креативный «наставник» выполнит свое обещание, так как упорства ей не занимать. Шесть лет жизни в столице девушки из Барнаула показали разноплановость её интересов, стремление самореализоваться, умение не только мечтать, но и воплощать задуманное в действительность. Начав как фитнес-тренер, она не останавливалась на достигнутом, настойчиво совершенствовала свое мастерство, посещая тренинги и семинары. Затем стала учить других в своем блоге физической активности, правильному питанию. Она не читает нудных лекций, а снимает забавные видео и яркие снимки. Аудитория растет, как грибы после дождя. Остановка не планируется, поэтому попутно целеустремленная девушка ищет подходы в шоу-бизнесе и пробует себя в кино. Когда загаданное желание не соответствует получаемому результату, Волкова не опускает руки и не сдается. После второстепенной роли в популярном телесериале «След» заманчивые предложения не поступали.

Однако к вершине ведет не всегда один путь. Осенью она становится участницей реалити-шоу «Дом-2» и постигает тайны перевоплощения непосредственно в процессе «стройки века», как в Сети иногда называют скандальную программу. Инстаблогер выгодно отличается от остальных участников, потому что умеет не только «гадать на кофейной гуще», но и заваривать кофе. Другими словами, Волкова максимально естественна и для нее характерен высокий уровень коммуникации. «Разборки» с коллегами — это не для неё. Свободное время блогер посвящает продвижению и раскрутке профиля в Инстаграм. Верят ли подписчики в исполнение желаний, спрашивает она их. Возможно, вопрос будет иметь продолжение типа, «а что для этого делаете вы».

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