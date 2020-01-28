Палестина назвала «сделку века» Трампа заговором

Официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна призвал «арабских и мусульманских послов» не участвовать в церемонии объявления президентом США Дональдом Трампом плана ближневосточного урегулирования.
Палестина заявила, что считает подготовленную американцами «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта «заговором». Абу Рудейна обвинил США в намерении «нарушить права палестинского народа» и помешать «созданию государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме».
Он сообщил, что ряд послов уже отказались от участия в церемонии, передает ТАСС со ссылкой на WAFA.
Напомним, лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом по поводу американского плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
США придумали план «сделки века» для урегулирования палестинской проблемы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Прокуратура Московской области проводит проверку в связи со смертью школьницы в Домодедово. Девочка была доставлена в реанимационное отделение больницы, где позже скончалась. По данным РИА Новости, ребенку стало плохо по пути в школу. Отмечается, что девочка воспитывалась в благополучной семье. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка причинам и условиям произошедшего, пишет Москва 24.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наркоман попытался проникнуть в московский детсад / 6 декабря
- В Челябинске молодая девушка погибла в ДТП из-за пьяного водителя / 14 декабря
- Мнение: «Стала пропуском на израильские курорты» / 10 декабря
- В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь / 2 января
- Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека / 23 декабря
- На семью парализованной Заворотнюк свалилась новая беда / 19 декабря
- Представлено изображение «веревок» магнитного поля вокруг «Китовой Галактики» / 3 января
- «Поматросит девочку»: Виктор Набутов раскритиковал личную жизнь сына Рыбина и Сенчуковой / 15 декабря