Учёные подсчитали количество выделяемого человеческим организмом яда

В результате проведённого исследования учёным удалось установить количество выделяемого ежедневно человеческим организмом яда. В среднем цифра варьируется в районе 2-х литров, а при сбое обмена веществ данные образования могут стать причиной ряда проблем со здоровьем.
По мнению специалистов, яды в большей части являются конечным продуктом происходящих в организме метаболических процессов и необходимы для выживания человека. Подобные образования присутствовали на всех этапах эволюции, о чём свидетельствуют находки археологов. После изучения останков умерших сотни и тысячи лет назад людей у 80% из них анализ показывает наличие аматоксина, цианида и ртути. Находят также мышьяк, попадающий в организм с пищей, к примеру, со злаками или фруктами. В итоге ежедневно может накапливаться до двух литров яда, который, впрочем, не отравляет организм, а выводится, после чего цикл бесконечно повторяется.
В качестве примера можно взять аспартам, в современном мире входящий в состав большого количества напитков и продуктов. Участвуя в метаболических реакциях, в результате которых в организме «оседает» канцерогенный токсичный формальдегид, он не может привести к смерти. Во-первых, его количество не критично, во-вторых – он перерабатывается в муравьиную кислоту, выводящуюся вместе с мочой.
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