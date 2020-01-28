Мнение: Жив ли Майкл Д’Андреа?

Вот это поворот.

Как утверждает ряд источников https://1buv.com/sources-murderer-of-soleimanai-killed-with-spy-plane-shot-down-over-afghanistanwarning-unpleasant-photos-veterans-today/ / https://cybershafarat.com/2020/01/27/us-air-force-electronic-warfare-squadron-plane-down-in-afghanistan/, вместе с разбившимся/сбитым самолетом "Бомбардье Е-11" https://colonelcassad.livejournal.com/5597824.html, погиб Майкл Д'Андреа известный как "Аятолла Майк".

Д'Андреа является/являлся кадровым сотрудником ЦРУ, который руководил анти-иранскими операциями в регионе курируя соответствующее направление в Лэнгли, куда его продвигал Майк Помпео. В частности, он был одним из организаторов убийства одного из лидеров "Хезбаллы" Имада Мугние (который был славен взрывами казарм морской пехоты и американского консульства в Бейруте в 80х) в 2008 году, а также участвовал в операции по убийству Сулеймани и Мухандиса.



Официальное заявление Талибана по поводу гибели самолета и сотрудников ЦРУ.

На момент гибели (если информация подтвердится, так как труп Д'Андреа Талибан не предъявлял, ограничившись заявлением, что вместе с самолетом погибли ключевые офицеры американской разведки), он был одним из самых высокопоставленных офицеров ЦРУ в регионе и один из ключевых организаторов анти-иранской политики США. Он активно участвовал также и в раскручивании протестного движения в Иране и Ираке с целью подрыва шиитского влияния и организации переворота в Тегеране.

Кроме того, он курировал программу дронов во время "охоты на бин Ладена", а также был вовлечен в программу тайных тюрем ЦРУ и был причастен к практике применения пыток. Чуть подробнее о его биографии можно почитать здесь https://en.mehrnews.com/news/130962/Who-is-Dark-Prince-or-Ayatollah-Mike-mastermind-behind-Iran-s

В целом, фигура весьма масштабная, хотя до Сулеймани все же не дотягивает.

В общем ждем, либо Талибан предъявит труп Д;Андреа, либо США опровергнут так или иначе эти заявления.

Если Д'Андреа был на этом самолете, разговоров о длинной руке Ирана не избежать.

Пока что мы знаем, что на самолете погибли несколько офицеров разведки — осталось узнать, кто это был.



Обгоревшие трупы, которые демонстрировались на фото и видео, пока что исключают возможность опознания того, кто там погиб.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]