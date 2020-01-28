Сын королевы Британии не стал сотрудничать с ФБР по делу миллиардера-педофила

Британский принц Эндрю отказался сотрудничать с американской прокуратурой и ФБР по делу миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, сообщил федеральный прокурор США в Манхэттене Джеффри Берман.
По словам Бермана, герцог Йоркский «обеспечил нулевое сотрудничество», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Осенью сообщалось, что ФБР может получить компрометирующую информацию о принце Эндрю.
В августе Эпштейн, который обвинялся в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, был найден мертвым в тюремной камере.
Из-за скандала и собственного интервью по этому поводу Эндрю был отстранен от королевских обязанностей.
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