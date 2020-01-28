Власти Китая не разрешают Казахстану эвакуировать студентов из Уханя, эпицентра коронавируса

Министерство иностранных дел Казахстана прорабатывает вопрос об эвакуации граждан страны из китайского города Ухань, эпицентра пневмонии, из-за нового типа коронавируса. Но власти КНР пока не дают разрешения на вывоз казахстанцев, сообщил утром 27 января официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Наши дипломаты в КНР, как и посольства других стран, начали прорабатывать пути эвакуации казахстанцев. Причем в первые же дни объявления карантина были направлены соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности. Китайская сторона еще ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин», – сообщил Смадияров. По его словам, «китайские власти закрыли Ухань и никого не выпускают».

В Ухане учатся около 230 казахстанских студентов. Телеканал Настоящее Время уже делал репортаж о том, что китайские власти объявили в городе карантин и запретили въезд и выезд. Когда студентам удастся вернуться на родину, пока неизвестно.

Власти Японии и США уже объявили об эвакуации своих граждан из Уханя. Министерство иностранных дел и Минздрав Узбекистана также заявили, что «работают» над этим вопросом, но точную дату возвращения узбекских студентов из Китая чиновники не называют.

В Ухане также находятся 15 граждан Кыргызстана, сообщили в правительстве Кыргызстана, 14 из них – студенты. Также в этом китайском городе учатся более десятка студентов из Таджикистана. Об их эвакуации пока ничего не известно.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин ранее заявил, что оказавшимся в Ухане казахстанцам необходимо помочь через Министерство иностранных дел, но «вывозить их из очага инфекции невозможно», а перед возвращением на родину нужно убедиться, что они не инфицированы.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в КНР превысило 2,8 тысяч человек, погиб 81 пациент. Заболевшие также есть в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, но пока не стала объявлять международной.

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