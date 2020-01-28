Кыргызстан закрыл границу с Китаем из-за коронавируса

Кыргызстан закрыл наземную границу с Китаем из-за угрозы коронавируса: об этом на заседании правительства Кыргызстана 27 января заявил премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев.

По словам чиновника, граница была закрыта еще 23 января, но до сих пор об этом не сообщалось. «Сегодня нет ни одной попытки проезда через границу как людей, так и продуктов. В особенности речь идет о КПП Торугарт – Иркештам», – рассказал премьер.

В прошлые годы граница Кыргызстана и Китая также закрывалась на китайский Новый год (плавающая дата в конце января – начале февраля), но со стороны Китая. В этом году инициатором закрытия был именно Кыргызстан.

Абылгазиев добавил, что на всех пунктах пропуска через границу (авиационных, железнодорожных, автодорожных) прибывающих в Кыргызстан из Китая людей с 22 января обследуют тепловизорами, чтобы выявить тех, у кого высокая температура. 24 января также было объявлено о запрете на ввоз в Кыргызстан мяса из КНР: коронавирус от человека к человеку передается воздушно-капельным путем, но может сохраняться на поверхности пищевых продуктов.

27 января границу с Китаем также закрыла Монголия. Узбекистан, Казахстан и Туркменистан пока границу не закрыли, но усилили контроль над приезжающими из Китая. Россия также пока границу не закрыла, несмотря на то, что случаи коронавируса были подтверждены в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в КНР превысило 2,8 тысяч человек, погиб 81 пациент. Впервые новый вирус был выявлен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, но заболевшие сегодня уже есть в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, но пока не стала объявлять ее международной.

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