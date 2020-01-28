Автоновости: В Москве появятся новейшие городские парковки вертикального типа

«Ростех» придумал, как улучшить ситуацию с размещением автомобилей на забитых подземных парковках Москвы. В 2020 году в столице заработают новые паркинги, которые позволяют «складировать» машины в несколько ярусов. Производят такие комплексы у нас в России.

В Москве проведут эксперимент с возведением подземных парковок вертикального типа, позволяющих вместить в два-три раза больше автомобилей, чем при классической компоновке. Поставкой первых механизированных комплексов для столицы займется холдинг "Технодинамика", входящий в структуру госкорпорации "Ростех".

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Конкретное место, где впервые будет возведен парковочный комплекс нового типа, будет назначено уже в марте 2020 года.

Поскольку эксперимент с вертикальными парковками реализуется в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы, то логично предположить, что "пилотным" объектом может стать какой-то из новых жилых комплексов или же важный социальный объект. Утверждается, что стояночный комплекс нового типа займет не менее 15% от общей парковочной площади объекта.

Что касается самих комплексов, то их непосредственным выпуском занимается входящее в "Ростех" екатеринбургское НПП "Старт" им. А.И. Яскина. Речь идет о двухуровневом двухстоечном подъемнике П-100 и пазловом паркинге СНМ-100, который выполнен в виде стеллажа с подвижными поддонами.

"Независимый тип парковки реализуется за счет перемещения поддонов хранения автомобилей по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево для освобождения нужной ячейки. Обе конструкции имеют герметичные поддоны, что исключает возможность попадания грязи, дождевой воды, химических реагентов и следов нефтепродуктов на нижестоящие автомобили", — говорится в сообщении "Ростеха".

Если опыт использования механизированных парковок в Москве с 7-миллионным парком автомобилей будет удачным, то такие стоянки могут появиться и в других городах России.

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