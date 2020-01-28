Андрейченко в Мексике сбежала к «интересным духовным лидерам»

28.01.2020, 4:05, Новости дня

Российская актриса Наталья Андрейченко, которая, как сообщалось, пропала в Мексике, находилась в «специальном поселении с интересными духовными лидерами».

Андрейченко сообщила в Instagram, что в последние недели ей пришлось напряженно работать, поэтому она почувствовала необходимость «освободиться» и «набраться сил», «немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами».

Для этого она уехала «за 2,5 часа от моря в глубину джунглей», где есть «специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами».

«Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка «silence»/молчание», – рассказала Андрейченко, добавив, что в поселении «находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить».

В понедельник Андрейченко вернулась домой и «включила свой телефон».

«О Боже!!!!!!!!!!» – сообщила она.

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Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) 27 Янв 2020 в 4:16 PST

Напомним, сообщалось, что Андрейченко, проживающая в Мексике, пропала. При этом ее автомобиль остался в гараже.



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