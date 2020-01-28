Ученые считают главной угрозой для человеческого мозга загрязненный воздух

Ученые узнали, что главной угрозой для мозга человека является загрязненный воздух. Он вызывает структурные изменения в мозге детей, а это неблагоприятно сказывается на их физическом и психическом здоровье.

Исследователи выясняли, каким образом грязный воздух влияет на мозг ребенка. Примеси, находящиеся в атмосфере, оказывают влияние на здоровье в целом и способны вызвать патологии разных органов и болезни. Новый опыт помог определить, что от загрязненного воздуха страдает физическое и психическое состояние представителей подрастающего поколения. Примеси и токсины способны изменять развитие мозга и даже приводить к проявлениям шизофрении. Наиболее подвержены их влиянию дети, которые до 12 лет росли на экологически неблагополучных территориях, где атмосферный воздух был грязным.

Как оказалось, чем уровень загрязнения выше, тем больше риски проявлений отклонений психики. Сюда также относят и генетические особенности, которые могут проявляться в неблагоприятной экообстановке. В опыте принимали участие более 23 тысяч людей, где у 3,5 тысяч участников была диагностирована шизофрения. Результаты говорят о том, что риск болезни увеличивается, если ребенок растет на территории, где загрязненность воздуха превышает допустимые нормы.

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