Журналисту NPR не разрешили отправиться в турне с Помпео

Государственный департамент США удалил репортера Национального общественного радио (NPR) из пресс-пула, который отправится вместе с госсекретарем Майком Помпео в Европу и Центральную Азию. Об этом заявила Ассоциация корреспондентов Государственного департамента США в понедельник, спустя несколько дней после того, как Помпео обрушился с критикой на интервью с его участием с другим журналистом NPR.

Удаление репортера NPR Мишель Килимен из пула может рассматриваться только как ответный удар за интервью ее коллеги, говорится в сообщении ассоциации.

Госдепартамент пока не комментирует ситуацию.

В прошлую пятницу Майк Помпео дал интервью Мэри Луизе Келли, известной журналистке NPR, которая неоднократно задавала вопрос об Украине и уволеном после США Мари Йованович.

Смещение Йованович стало ключевым элементом в цепочке событий, которые привели к расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей США в прошлом месяце.

После интервью Келли сказала, что Помпео использовал ненормативную лексику в ее адрес.

В своем субботнем заявлении Помпео отметил, что репортер солгала, назначая интервью, и согласившись провести беседу после интервью «не под запись». В заявлении не оспаривались, слова Мэри Луиз Келли о содержании встречи после интервью.

«Пресс-пул Госдепартамента имеет давнюю традицию сопровождать госсекретарей в их поездках, и мы считаем недопустимым наказание отдельного члена нашей ассоциации», – заявил ее глава Шон Тендон. «Мы с уважением просим Государственный департамент пересмотреть свое решение и разрешить Мишель принять участие в поездке».

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