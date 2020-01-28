Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией

Через КПП «Кафр-Лусейн» в сирийской провинции Идлиб прошла турецкая военная колонна, сообщают СМИ.

«Аль-Арабия» со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» сообщает, что турецкие силы, которые прошли через КПП на севере Идлиба, направляются на юг сирийской провинции.

В колонну входит 30 военных транспортных средств, включая 12 бронированных машин, которые везут материально-техническое оборудование, передает ТАСС.

«Аль-Маядин» сообщал, что войска Сирии окружили посты турецких военных в Идлибе.





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