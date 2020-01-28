Мнение: Место по праву

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) поставил Китай на второе место в мире по производству и торговле вооружениями. Россия теперь занимает третье место.
Отмечается, что на самом деле второе место Китая стало реальностью несколько лет назад, но СИПРИ лишь недавно получил соответствующие статистические данные.
Постепенная сдача позиций России в высокотехнологичных отраслях абсолютно обоснована, так как стагнация экономики и ее деградация не могут долго удерживать страну на лидирующих позициях. Мы сдаем их по всем направлениям, превращаясь в третьеразрядную экономику, которой остается испытывать лишь фантомные боли былого величия.
(Этот ролик в порядке эксперимента озвучивал робот. Пока других роботов у нас для вас нет.)
Источник: Эль Мюрид
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