Kyodo подтвердило задержание корреспондента во Владивостоке

28.01.2020, 3:37, Новости дня

Японское информагентство Kyodo подтвердило, что во Владивостоке был задержан его корреспондент. Японца задержали за шпионаж.

Как заявили в Kyodo, сотрудник агентства собирал «материал о российских властях». Уже через пять часов после задержания его освободили. Позднее корреспондент покинул Россию. По версии Kyodo, он «занимался обычной журналистской деятельностью», передает ТАСС.

НапомниМ, японец был задержан во Владивостоке при попытке получения секретных материалов. У него нашли документы журналиста агентства Kyodo.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об шпионском инциденте.



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