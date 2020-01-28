Мнение: Проклятые 90е. Придется повторить

Практически вся идеология современного путинского режима с самого начала строится на отрицании 90-х годов прошлого века, которые подаются как чуть ли не самое ужасное время в истории России. Уже не первому поколению юных россиян рассказывают, что в 90е в России царил голод, холод и бандитский беспредел, что в этот период промышленное «народное достояние» продавалось за бесценок всяким сомнительным личностям, человеческая жизнь не стоила буквально ни гроша, а прямо на улицах шли перестрелки конкурирующих банд, и люди массово продавали последнее, чтобы только прожить хотя бы еще один день. Плюс, для комплекта, еще и две кровавые «чеченские войны», Первая и Вторая, «подарившие» России, вдобавок ко всем перечисленным бедам, еще и разгул терроризма — когда взрывали дома, самолеты и переходы метро.

Словом, для неискушенного слушателя, знакомого с предыдущей историей России, 90е должны предстать как некий микс разрухи 1920-х годов с военными сороковыми. Что, по идее, само по себе должно было бы вызвать у него вопросы — ведь все-таки, как ни крути, но 90-м годам в России не предшествовала ни долгая и жесточайшая Гражданская война, ни нашествие иноземных врагов-фашистов. Все-таки 90е — это было мирное время. Почему ж тогда его расписывают как нечто, что было много хуже и 20х, и 40х?!

Впрочем, за визгом пропаганды мало кто в состоянии задать себе настолько трезвый вопрос. Тем более, что задача пропагандистов в данном случае существенно облегчается: им не приходится навязывать публике какие-то чуждые ей представления — наоборот, народ в данном случае, по Пушкину, «сам обманываться рад»: народное самосознание действительно в какой-то степени травмировано необычным и очень жестким опытом жизни в 90е. Для старших поколений нынешней России годы революций и войн давно уже в области преданий, а вот 90е переживали все, и мало кому удалось тогда в полной мере «вписаться в рынок»; так что люди скорее склонны верить телепропаганде и тоже не в силах сказать про 90е ничего хорошего.

Властям же эти усердно культивируемые воспоминания о «лихих 90-х» очень удобны, поскольку служат им фактически индульгенцией за все ее действия и бездействия уже в 21 веке, который понимается как «заведомо лучшая альтернатива годам нищеты и беспредела». На любое недовольство можно отвечать — «вы что, хотите, чтобы было как в 90е?» И всё, прием работает до сих пор, потому что эта перспектива по-прежнему видится массам пугающей. Пусть будет всевластие президента и его силовиков, пусть не будет демократии и свободных выборов, пусть запрещаются митинги и шествия, пусть ограничиваются прочие права и свободы — неважно, лишь бы не было «снова 90-х!»

Все эти страхи при ближайшем рассмотрении все больше становятся похожи на некий коллективный невроз, причем старательным образом наведенный и постоянно расчесываемый у всего населения РФ. Итогом соединенных усилий стало то, что 90е превратились в универсальный жупел, которым, кажется, существующий путинский режим собирается пугать сограждан бесконечно, таким образом всякий раз оправдывая свое собственное существование.

Казалось бы, все достаточно безобидно: ну, придумали пугать людей 90-ми, расписали всякие ужасы и «геополитические катастрофы» — в конце концов, почему нет? Если люди согласны и охотно пугаются — пусть их, вреда не будет…

Однако это как посмотреть. Беда ведь в том, что и сам путинский режим давно уже явным образом утратил динамику. Темпы экономического роста много лет «в пределах статистической погрешности», доходы населения шестой год сокращаются, никаких прорывов не предвидится, в руководстве страны в основном тасуется одна и та же кадровая колода, налоги растут, пропасть между богатыми и бедными всё расширяется…

Все более очевидно, что за период, прошедший с окончания тех самых «лихих 90-х» (а это и было время безраздельного господства развитого путинизма на 1/9 части суши), была допущена какая-то существенная ошибка, в итоге загнавшая страну в нынешний застой. А может быть, ошибка была совершена еще раньше? Может быть, тотальный и во многом истеричный отказ от «наследия 90-х» — это и есть причина пробуксовки? Не могло ли случится так, что отрицая все, что происходило в 90-е, вместе с водой выплеснули и ребенка?

Существенные приметы 90-х:

а) ускоренная приватизация

б) бандитский беспредел

в) региональная вольница

г) упадок экономики

С тех пор российские власти, при полной поддержке населения, постарались вывести все эти «родимые пятна»: дальнейшую приватизацию остановили и даже повернули вспять, откупив или отжав у собственников множество предприятий обратно в госсобственность (например, национализировали большую часть «нефтянки»); бандитский беспредел придавили через чрезвычайное усиление и централизацию силовой «вертикали», региональную вольницу через фактическую отмену свободных выборов почти свели на нет, а с упадком экономики за счет благоприятной нефтяной конъюнктуры почти справились в «нулевые» (правда, в «десятые» он возобновился опять, хотя и в гораздо меньшем масштабе).

Вроде бы, всё преодолели! А дальнейшего роста нет. В чем же дело?

Скажу сейчас страшную вещь: очень похоже, что в конечном итоге «преодолеть» 90-е удалось за счет отказа от… свободы. Свободы на всех уровнях — личном, экономическом и региональном. Судите сами. Ползучая национализация — урезание свободы экономической; введение в стране, по сути, полицейского режима — урезание свободы личной, возможностей самоорганизации и самообороны граждан; всевозможное ограничение свободы выборов (вплоть до отмены выборов губернаторов) — урезание, понятно, политических свобод.

В итоге постепенно выяснилось, что без свобод невозможны ни полноценное развитие, ни экономический рост. А экономический режим, все еще «заточенный» на «борьбу с наследием 90-х», оказался просто неспособен это понять, и потому продолжает лишь закручивать гайки — то есть уничтожать потенциал роста. «Борьба с 90-ми» ведет нас прямиком в исторический тупик.

Рано или поздно нам все равно придется признать: историческую развилку мы проскочили, когда в своей жажде «стабильности» поспешили сдать в утиль свободу, обретенную в 90-е.

А это означает, что 90-е придется не просто реабилитировать. Их надо будет повторить.

Источник: Размышления вольного социолога

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