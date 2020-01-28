Мнение: Пенсии и Конституция

Путинские поправки в Конституцию, принятые в первом чтении:

«…регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом»

Означает ли эта запись отказ от приостановки индексации пенсий работающим пенсионерам?

Неужели кто-то всерьез так подумал?

Сопредседатели рабочей группы по конституции Талия Хабриева и Андрей Клишас в один голос подтвердили РБК (https://www.rbc.ru/economics/26/01/2020/5e2c8f299a79470b2f2f8810?from=from_main), что правило сформулировано без изъятий. Кажется, ура?

Нет.

Они продолжили, что при этом порядок индексации устанавливается законом. И приостановка ее не противоречит новой поправке в Конституцию. Так что все остается по-прежнему.

Кстати, в новых поправках не записано, что уровень индексации должен быть не ниже инфляции. Он может быть любым. Нулевым. Даже отрицательным… Это определяется законом.

Зачем нужна запись в Конституции, которая вообще ничего не значит?

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Источник: СерпомПо

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