Мнение: Пенсии и Конституция

Путинские поправки в Конституцию, принятые в первом чтении:
«…регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом»
Означает ли эта запись отказ от приостановки индексации пенсий работающим пенсионерам?
Неужели кто-то всерьез так подумал?
Сопредседатели рабочей группы по конституции Талия Хабриева и Андрей Клишас в один голос подтвердили РБК (https://www.rbc.ru/economics/26/01/2020/5e2c8f299a79470b2f2f8810?from=from_main), что правило сформулировано без изъятий. Кажется, ура?
Нет.
Они продолжили, что при этом порядок индексации устанавливается законом. И приостановка ее не противоречит новой поправке в Конституцию. Так что все остается по-прежнему.
Кстати, в новых поправках не записано, что уровень индексации должен быть не ниже инфляции. Он может быть любым. Нулевым. Даже отрицательным… Это определяется законом.
Зачем нужна запись в Конституции, которая вообще ничего не значит?
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Рубль все еще остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Отечественная валюта может потерять в цене, пока страсти на финансовых рынках не улягутся. Рубль подешевел к доллару почти на один рубль, пишет RG.ru. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, это связано с неопределенностью и страхами, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Катера без унитазов / 25 ноября
- Гоген Солнцев показал пожилую супругу Екатерину Терешкович в откровенном наряде / 7 января
- Путин призвал обеспечить сменяемость и обновление власти в России / 15 января
- Егор Холявин потратил на лечение от наркозависимости около полумиллиона рублей / 3 января
- Макрон — о сближении с Путиным, войне на Донбассе и драме в Идлибе / 17 января
- Марина Зудина со странным лицом вышла в свет после смерти мужа / 5 декабря
- Пропавшая серьга, существо под елкой и другие истории от наших читателей / 2 января
- В Москве загорелся склад с газовыми баллонами / 31 декабря