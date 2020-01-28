Мнение: Пенсии и Конституция

28.01.2020, 3:12, Разное

Путинские поправки в Конституцию, принятые в первом чтении:

«…регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом»

Означает ли эта запись отказ от приостановки индексации пенсий работающим пенсионерам?

Неужели кто-то всерьез так подумал?

Сопредседатели рабочей группы по конституции Талия Хабриева и Андрей Клишас в один голос подтвердили РБК (https://www.rbc.ru/economics/26/01/2020/5e2c8f299a79470b2f2f8810?from=from_main), что правило сформулировано без изъятий. Кажется, ура?

Нет.

Они продолжили, что при этом порядок индексации устанавливается законом. И приостановка ее не противоречит новой поправке в Конституцию. Так что все остается по-прежнему.

Кстати, в новых поправках не записано, что уровень индексации должен быть не ниже инфляции. Он может быть любым. Нулевым. Даже отрицательным… Это определяется законом.

Зачем нужна запись в Конституции, которая вообще ничего не значит?

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Рубль все еще остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Отечественная валюта может потерять в цене, пока страсти на финансовых рынках не улягутся. Рубль подешевел к доллару почти на один рубль, пишет RG.ru. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, это связано с неопределенностью и страхами, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика