Экс-участница «Дом-2» Кристина Черкасова: «Я не готова становиться многодетной матерью»

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Кристина Черкасова в своём блоге порассуждала о том, готова ли она становиться многодетной матерью. Супруга ведущего проекта Андрея Черкасова признала, что пока не хочет растить много малышей, но при этом и «не зарекается».

По словам Кристины Черкасовой, муж хочет иметь большую дружную семью — не менее трёх малышей, хотя согласен и на двух. Супруга же признаёт, что не может полностью поддерживать мнение супруга, так как дети – огромная ответственность, требующая усилий и правильного воспитания. Поэтому экс-участница «Дом-2» пока не видит себя в роли многодетной матери, считая идеальной «картиной» семью с двумя детьми, желательно разного пола.



Сейчас Черкасовой 29 лет, и она не скрывает, что примерно к 45 годам её мнение может кардинально измениться. Возможно, к тому времени старшие дети уже подрастут, а ей снова захочется повозиться с младенцем. В этом случае не исключено, что семья Черкасовых снова пополнится, и мечта мужа исполнится.

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