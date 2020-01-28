Истребитель Су-30 потерпел крушение в Алжире

По предварительной информации, в результате крушения истребителя Су-30 в Алжире погибли оба летчика, сообщили СМИ.
Самолет разбился в провинции Умм-эль-Буаги, передает ТАСС со ссылкой на «Ан-Нахар».
По данным на 2019 год, у ВВС Алжира было 58 истребителей Су-30.
Контракты на Су-30МКИ(А) РФ и Алжир заключают с 2006 года. Так, осенью Алжир купил у РФ 30 истребителей, включая Су-30МКИ(А).
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