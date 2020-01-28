Уханьский коронавирус проник в Германию

28.01.2020, 2:30, Новости дня

В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом из Китая, сообщил минздрав Баварии.

Заболел мужчина из района Штарнберг. Больной «изолирован», он «находится под наблюдением», передает ТАСС.

Напомним, ВОЗ оценила угрозу от нового коронавируса на международном уровне как высокую.

От пневмонии, вызванной вирусом, умерли 80 человек.

Было опубликовано изображение нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.



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