В китайском Таншане из-за коронавируса приостановлено движение общественного транспорта

Власти Таншаня, крупнейшего сталелитейного города Китая в северной провинции Хубэй, объявли во вторник утром, что приостанавливают движение всего общественного транспорта в городе, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Заявление было размещено на официальной странице в сервисе микроблогов «Вейбо».

Вирус, предположительно, возник в конце прошлого года в Ухане, столице провинции Хубэй, на рынке морепродуктов, где нелегально продавали диких животных. Китайские власти ввели временный запрет на продажу диких животных.

Вирус поразил Китай накануне празднования Нового года по лунному календарю, из-за чего праздничные мероприятия для десятков миллионов китайцев были сокращены или отменены.

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