Мнение: Для папы «эскорт», для сына — няня

Когда смотришь на фотографии вот таких нянек, невольно задумываешься, а кому миллиардер выбирал ее: сыну или себе? Красивая, переделанная и вызывающая няня – неужели это то, что нужно ребенку? Возможно, это так, для вида, чтобы примазать свою новую любовницу к себе поближе.

СМИ пишут, что в Красноярске вот эту няню обвиняют в совращении своего подопечного – маленького сына миллиардера. Только вот пока не понятно, кто подал жалобу и имеет ли она доказательства.То ли это разъярённая жена, которая не оказалась настолько тупа, чтобы поверить мужу, что это няня – для сына, то ли сам муж, которому, возможно, не обломилось то, чего ему так хотелось.

Вообще, обвинения в совращении – штука серьезная. По фотографиям видно, что все это баловство, но, если захотят засудить – засудят.

Девушка, фигурирующая на фотках, явно стремится быть больше, чем няней, но готова ли она фигурировать в новостях, даже в шутку, как любительница мальчиков помладше?

Стоит ли папик и его деньги того, чтобы быть прослыть ненормальной? Или эта месть немолодой жены – отличный шанс прославить себя и свое тело на всю Россию, чтобы и другие папики не забывали, как иногда важно иметь хорошую няню для своего ребенка?

Источник: Достало

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