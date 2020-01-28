Мнение: Для папы «эскорт», для сына — няня

28.01.2020, 2:25, Разное

Когда смотришь на фотографии вот таких нянек, невольно задумываешься, а кому миллиардер выбирал ее: сыну или себе? Красивая, переделанная и вызывающая няня – неужели это то, что нужно ребенку? Возможно, это так, для вида, чтобы примазать свою новую любовницу к себе поближе.

СМИ пишут, что в Красноярске вот эту няню обвиняют в совращении своего подопечного – маленького сына миллиардера. Только вот пока не понятно, кто подал жалобу и имеет ли она доказательства.То ли это разъярённая жена, которая не оказалась настолько тупа, чтобы поверить мужу, что это няня – для сына, то ли сам муж, которому, возможно, не обломилось то, чего ему так хотелось.

Вообще, обвинения в совращении – штука серьезная. По фотографиям видно, что все это баловство, но, если захотят засудить – засудят.
Девушка, фигурирующая на фотках, явно стремится быть больше, чем няней, но готова ли она фигурировать в новостях, даже в шутку, как любительница мальчиков помладше?

Стоит ли папик и его деньги того, чтобы быть прослыть ненормальной? Или эта месть немолодой жены – отличный шанс прославить себя и свое тело на всю Россию, чтобы и другие папики не забывали, как иногда важно иметь хорошую няню для своего ребенка?

Источник: Достало



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Рубль все еще остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Отечественная валюта может потерять в цене, пока страсти на финансовых рынках не улягутся. Рубль подешевел к доллару почти на один рубль, пишет RG.ru. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, это связано с неопределенностью и страхами, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика