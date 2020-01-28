Guardian — ООН проверит Испанию на бедность

Эксперт ООН Филипп Алстон отправится в Испанию для того, чтобы изучить социальные проблемы страны и выяснить, какие меры по борьбе с ними принимает местное правительств, пишет The Guardian. По словам Алстона, Испания испытывает большие проблемы с безработицей и бедностью населения. Издание отмечает, что работа Алстона временами вызывает раздражённую реакцию у политиков.



Reuters

Эксперт из ООН Филипп Алстон отправится с визитом в Испанию, пишет The Guardian. В ходе поездки Алстону предстоит выяснить, какие меры испанское правительство принимает в рамках борьбы с неравенством, безработицей и социальной изоляцией.

По словам Алстона, он рассмотрит то, как испанская система социальной защиты помогает бедным слоям населения, а также исследует состояние жилищной сферы, образования и здравоохранения. «По моему мнению, статистических данных достаточно для предположения, что у Испании серьёзные проблемы в области благосостояния населения», — приводит издание слова эксперта, также отметившего, что в Испании имеется очевидный жилищный кризис, а также большие проблемы с безработицей.

Согласно данным испанского Национального института статистики, 26 процентов населения страны живёт на грани бедности или социальной изоляции. Уровень безработицы составляет 14 процентов — в два раза выше среднего показателя по ЕС.

The Guardian напоминает, что менее месяца назад в Испании начало работу коалиционное правительство из Испанской социалистической рабочей партии и леворадикальной партии «Подемос». Новый премьер страны Педро Санчес обещал изменить ситуацию с социальным равенством и справедливостью. Филипп Алстон выразил надежду на то, что его деятельность по привлечению внимания к социальным проблемам, получит у нового правительства позитивный отклик.

По мнению Алстона, Мадриду пора сосредоточиться на вопросах распределения: испанская экономика находится в хорошем состоянии, однако наименее имущие слои населения не получают от этого реальных дивидендов.

Как отмечает издание, прежние умозаключения и выводы Алстона временами вызывали раздражённую реакцию. В ноябре 2018 году эксперт посетил Великобританию, после чего заявил, что политика местного правительства «привела к систематическому обнищанию значительной части британского населения». В ответ в Лондоне заявили, что расследованию Алстона «едва ли можно верить». В июне 2018 года Алстон обвинил администрацию Дональда Трампа в усугублении имущественного неравенства в США, на что бывшая тогда постпредом США при ООН Никки Хейли посоветовала Алстону сосредоточится на таких странах как Бурунди и ДР Конго.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рубль все еще остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Отечественная валюта может потерять в цене, пока страсти на финансовых рынках не улягутся. Рубль подешевел к доллару почти на один рубль, пишет RG.ru. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, это связано с неопределенностью и страхами, […]