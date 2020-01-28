Le Figaro — в прошлом году во Франции зарегистрировали на 130% больше случаев расизма и ксенофобии

В 2019 году во Франции почти в 2,5 раза выросло число антирелигиозных, антисемитских, расистских и ксенофобных правонарушений, пишет Le Figaro со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел. Среди всех зарегистрированных случаев большинство составляют устные и письменные угрозы, при этом сократилось число поступков на почве ненависти: физического насилия или порчи имущества.



Reuters

В 2019 году количество дел, связанных с расизмом и ксенофобией, выросло во Франции почти на 130%, пишет Le Figaro со ссылкой на представленный в воскресенье отчёт Министерства внутренних дел.

Как рассказывает французская газета, МВД Франции ежегодно публикует статистику «антирелигиозных, антисемитских, расистских и ксенофобных» действий. Согласно докладу, после двух лет снижения показателей в прошлом году наблюдался рост числа подобных правонарушений: 1142 зарегистрированных случаев в 2019 году против 496 в 2018-м. По информации МВД Франции, большинство из них (977) составляли угрозы.

Ещё одна тревожная тенденция прошлого года — число правонарушений антисемитского характера выросло на 27% по сравнению с 2018 годом, с 541 до 687. Среди них 151 определены как «действия» (посягательства на человека или его собственность, например, порча имущества, кража, физическое насилие и так далее), а 536 проходят как «угрозы» (угрожающие слова или жесты, надписи, листовки, письма и так далее). В то время как угроз стало в два раза больше по сравнению с 2018 годом, количество действий сократилось на 15%, а число случаев физического насилия снижается и теперь составляет 44%.

Что касается религии, то согласно исследованию Французского института общественного мнения (IFOP), опубликованному 21 января, почти треть французских евреев регулярно чувствует себя под угрозой из-за своей конфессиональной принадлежности. В то же время МВД отмечает, что число антихристианских правонарушений остаётся стабильным (1052 в 2019 году и 1063 в 2018-м). Среди них в новом докладе выделили 966 действий (главным образом покушений на предметы религиозного культа). Между тем число антимусульманских правонарушений остаётся «относительно небольшим»: 154 зарегистрированных случая, из них 63 действия и 91 угроза. Здесь также чаще всего идёт речь о порче религиозного имущества.

Как подчёркивают министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и его заместитель Лоран Нуньес, в 75-ю годовщину освобождения Освенцима во французском обществе не исчезает «антисемитская ненависть» и в более широком смысле «тревожащая банализация расистских и ксенофобных высказываний и поведения». Такие тенденции «требуют резкого изменения нашего общественного сознания» и «решительного и прямого осуждения группы высокопоставленных политиков, которые примыкают к партии демократов», пишет Le Figaro.

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